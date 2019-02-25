Николай Коляда просит денег на «Первый хлеб»

Драматург Николай Коляда сообщил , что готовит к выходу второй том сборника « Первый хлеб». За печать в типографии придется заплатить 188 тысяч рублей , поэтому он обратился за помощью к зрителям. « Если кто-то может помочь — буду благодарен. Обещаем благодарность в книге напечатать и подарить книгу и наши сувениры », — сообщил Николай Коляда в соцсетях. Драматург заверил , что издание выйдет в любом случае. Номер банковской карты указан в комментариях: