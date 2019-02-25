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Николай Коляда просит денег на «Первый хлеб»

13:49, 25 Февраль 2019
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Фото: Facebook Николая Коляды
Драматург готовит к выходу второй сборник пьес своих учеников.
Драматург Николай Коляда сообщил, что готовит к выходу второй том сборника «Первый хлеб». За печать в типографии придется заплатить 188 тысяч рублей, поэтому он обратился за помощью к зрителям. «Если кто-то может помочь — буду благодарен. Обещаем благодарность в книге напечатать и подарить книгу и наши сувениры», — сообщил Николай Коляда в соцсетях. Драматург заверил, что издание выйдет в любом случае. Номер банковской карты указан в комментариях:
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«Первый хлеб» — это сборник пьес учеников Николая Коляды. Первый сборник издали в 2018 году и презентовали на фестивале современной драматургии «Коляда-plays».
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, пьеса, драматург, развлечения, Екатеринбург, Николай Коляда
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