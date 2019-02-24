Свердловское МЧС просит туристов регистрироваться перед походами

В январе 2019 года от туристической группы в горах отбились две девушки. Они пропали 19 января, спасатели нашли их только 22-го. Одна из них была мертва, второй пришлось ампутировать стопы. В ходе поисковой операции было обследовано 90 квадратных километров территории с воздуха и 25 — на земле. В операции принимали участие 60 человек, вертолет, десять снегоходов и 11 единиц техники. Родственники Елены Подкорытовой, замерзшей в горах под Карпинском, написали заявление на сотрудников МЧС. Они решили, что девушка погибла из-за ошибок в поисковой операции.