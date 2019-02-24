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Свердловское МЧС просит туристов регистрироваться перед походами

11:53, 24 Февраль 2019
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Фото: pixabay.com
В январе в горах под Кытлымом спасатели искали двух заблудившихся девушек. Одна из них погибла.

На сайте главного управления МЧС по Свердловской области появилась возможность подать заявку на поход в режиме онлайн. Ранее извещать спасателей о маршруте, составе группы, сроках, и контактах туристов необходимо было лично. Интренет-регистрация позволит сотрудникам МЧС оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия, облегчит работу спасателей, если туристы вовремя не выйдут на связь или не вернуться в конечный пункт и уменьшит территорию поиска при несчастных случаях.

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Форма заявки на сайте 66.mchs.gov.ru

В январе 2019 года от туристической группы в горах отбились две девушки. Они пропали 19 января, спасатели нашли их только 22-го. Одна из них была мертва, второй пришлось ампутировать стопы. В ходе поисковой операции было обследовано 90 квадратных километров территории с воздуха и 25 — на земле. В операции принимали участие 60 человек, вертолет, десять снегоходов и 11 единиц техники. Родственники Елены Подкорытовой, замерзшей в горах под Карпинском, написали заявление на сотрудников МЧС. Они решили, что девушка погибла из-за ошибок в поисковой операции.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, маршрут, турист, МЧС
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