На свердловской трассе сотрудник ГИБДД чудом увернулся от фуры
14:27, 24 Февраль 2019
Полицейский мгновенно среагировал на столкновение грузовика и служебного автомобиля и прыгнул в сугроб.
На трассе под Екатеринбургом произошло ДТП. Грузовой автомобиль, уходя от столкновения с легковушкой, врезался в машину ГИБДД. Один из полицейских в это время стоял на обочине и, увидев летящую на него фуру, успел отпрыгнуть в сугроб. Водитель патрульного автомобиля также не пострадал.
В ГИБДД по Екатеринбургу E1.RU подтвердили факт ДТП, которое произошло 22 февраля: «Водитель грузового автомобиля не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил столкновение с патрульной автомашиной». За рулем фуры находился 29-летний водитель, имеющий стаж вождения восемь лет.
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