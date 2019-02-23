В Свердловской области с апреля заработает Служба-112

С 17 апреля 2019 года номе 112 будет закреплен за экстренными службами по всей России и в том числе в Свердловской области. При этом регион испытывает систему с 1 января прошлого , 2018 , года , для этого работают 73 аварийно-диспетчерские службы , которые объединены в одну сеть.