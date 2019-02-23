В Свердловской области с апреля заработает Служба-112
14:35, 23 Февраль 2019
Экстренные вызовы по единому номеру узаконило Минкомсвязи.
С 17 апреля 2019 года номе 112 будет закреплен за экстренными службами по всей России и в том числе в Свердловской области. При этом регион испытывает систему с 1 января прошлого, 2018, года, для этого работают 73 аварийно-диспетчерские службы, которые объединены в одну сеть.
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Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об использовании единого номера 112 прошел обсуждение, и сам приказ подписан министром. Согласно документу, номер 112 планируется начать автономно использовать во всех сетях связи на территории области с 17 апреля 2019 года.
Система-112 работает на все службы скорой помощи, пожарные отделения и полицейские отделы. Также в конце 2018 года специалисты испытали сопряжение системы с ГЛОНАС, что позволяет передавать информацию о ДТП с машинами, в которых установлено такое оборудование, и связываться с водителем.
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