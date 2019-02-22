В Свердловской области приземлилась ступень ракеты «Союз»

С космодрома Байконур запустили ракету « Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A. Обломки ступеней корабля приземлились на территории Свердловской области , в районе поселка Каквинские Печи. Они вызвали свечение и грохот. Зона падения обломков находилась на расстоянии десяти километров от населенных пунктов. Жителей просили воздержаться от походов в лес.





Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A изготовили , чтобы заменить спутник российского производства EgyptSat-2 , связь с которым прервалась в апреле 2015 года. На орбиту аппарат должны были отправить еще в 2018 году , но пуск перенесли. Запуск стал первым в 2019 году.





Падение ступеней выглядело так.