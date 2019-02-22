В Свердловской области приземлилась ступень ракеты «Союз»
15:25, 22 Февраль 2019
В лесах под Каквинскими Печами было замечено свечение.
С космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A. Обломки ступеней корабля приземлились на территории Свердловской области, в районе поселка Каквинские Печи. Они вызвали свечение и грохот. Зона падения обломков находилась на расстоянии десяти километров от населенных пунктов. Жителей просили воздержаться от походов в лес.
Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A изготовили, чтобы заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. На орбиту аппарат должны были отправить еще в 2018 году, но пуск перенесли. Запуск стал первым в 2019 году.
Падение ступеней выглядело так.
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