Уральская гонщица в панике погасила 15 штрафов за превышение скорости
10:38, 22 Февраль 2019
Приставы предупредили, что женщину не пустят за границу. И она испугалась.
Гонщица из Каменска-Уральского испугалась, что не сможет путешествовать, и заплатила все 15 штрафов, которые она накопила за превышение скорости. Общая сумма долгов составила 16500 рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Пристав решил поторопить женщину и попросил явиться к нему. Также он предупредил свердловчанку о том, что она не сможет управлять автомобилем и ездить в отпуск за границу. Женщине такой аргумент показался весомым, и она сразу нашла деньги, чтобы погасить штраф.
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