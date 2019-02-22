Свердловскому врачу влепили штраф за сданные в макулатуру медкарты

Главный врач из Серова получил штраф в четыре тысячи рублей за разглашение врачебной тайны. Его подчиненная сдала в макулатуру карты пациентов 2012–2013 годов, которые до этого находились в архиве, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В месте сбора макулатуры посетители нашли 69 карт из Серовской городской больницы, в которых были написаны медицинские диагнозы, результаты обследований и лечения. Городская прокуратура потребовала у главного врача медучреждения, чтобы он устранил нарушения. Также сотрудники ведомства обратились в суд, который в итоге оштрафовал главу больницы на четыре тысячи рублей. Фельдшер отделалась выговором.