Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловскому врачу влепили штраф за сданные в макулатуру медкарты

10:10, 22 Февраль 2019
396696664.jpg
Фото: ЕТВ
Фельдшер больницы не подумала, что ее желание избавиться от хлама приравняют к разглашению врачебной тайны. В итоге начальству пришлось отвечать за нее.

Главный врач из Серова получил штраф в четыре тысячи рублей за разглашение врачебной тайны. Его подчиненная сдала в макулатуру карты пациентов 2012–2013 годов, которые до этого находились в архиве, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В месте сбора макулатуры посетители нашли 69 карт из Серовской городской больницы, в которых были написаны медицинские диагнозы, результаты обследований и лечения. Городская прокуратура потребовала у главного врача медучреждения, чтобы он устранил нарушения. Также сотрудники ведомства обратились в суд, который в итоге оштрафовал главу больницы на четыре тысячи рублей. Фельдшер отделалась выговором.

Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»
О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловскому врачу влепили штраф за сданные в макулатуру медкарты»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Серов, Свердловская область , медицина, пациент, больница
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
27 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
22 февраля в 18:00
С Максим Зырянов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.