Свердловскому врачу влепили штраф за сданные в макулатуру медкарты
10:10, 22 Февраль 2019
Фельдшер больницы не подумала, что ее желание избавиться от хлама приравняют к разглашению врачебной тайны. В итоге начальству пришлось отвечать за нее.
Главный врач из Серова получил штраф в четыре тысячи рублей за разглашение врачебной тайны. Его подчиненная сдала в макулатуру карты пациентов 2012–2013 годов, которые до этого находились в архиве, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В месте сбора макулатуры посетители нашли 69 карт из Серовской городской больницы, в которых были написаны медицинские диагнозы, результаты обследований и лечения. Городская прокуратура потребовала у главного врача медучреждения, чтобы он устранил нарушения. Также сотрудники ведомства обратились в суд, который в итоге оштрафовал главу больницы на четыре тысячи рублей. Фельдшер отделалась выговором.
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