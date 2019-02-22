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Свердловский Россельхознадзор забраковал 60 килограммов яблок

11:54, 22 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Екатеринбуржцев оставили без фруктов.

Свердловский Россельхознадзор изъял партию из 60 килограммов яблок на оптовой базе Екатеринбурга. Продавцы не имели документов на продукты. На фруктах также отсутствовала маркировка, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Свежие яблоки забрали у продавцов и передавили на полигоне бытовых отходов. Теперь екатеринбуржцы не смогут полакомиться ароматными фруктами.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Россельхознадзор, фрукты, санкционные продукты
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