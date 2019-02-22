Свердловский Россельхознадзор забраковал 60 килограммов яблок
11:54, 22 Февраль 2019
Екатеринбуржцев оставили без фруктов.
Свердловский Россельхознадзор изъял партию из 60 килограммов яблок на оптовой базе Екатеринбурга. Продавцы не имели документов на продукты. На фруктах также отсутствовала маркировка, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Свежие яблоки забрали у продавцов и передавили на полигоне бытовых отходов. Теперь екатеринбуржцы не смогут полакомиться ароматными фруктами.
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