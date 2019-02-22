Свердловские магазины просят перейти на бумажные пакеты ради реформы

Министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что свердловские торговые сети убеждают отказаться от пластиковых пакетов в пользу бумажных (но прочных). Это позволит снизить нагрузку на полигоны и, в перспективе, уменьшить тариф на вывоз мусора. По словам министра, сейчас пластик составляет 60% всех отходов. «Но здесь должна быть не только заинтересованность торговых сетей, но и готовность жителей брать эти пакеты», — сказал министр Смирнов.

Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.