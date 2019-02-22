Средний Урал снова признали привлекательным для туризма

Исследование R& C проводится уже в пятый раз. Эксперты учитывают наличие специальной инфраструктуры и программы продвижения, которые действуют в регионе. Кроме того, специалисты центра обращают внимание на опыт международных мероприятий и транспортную доступность.

Напомним, в октябре 2018 года Свердловская область получила международную премию в сфере туризма «Золотое яблоко». Спустя два месяца регион попал на седьмую строчку национального рейтинга туризма.