Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Средний Урал снова признали привлекательным для туризма

09:48, 22 Февраль 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Ранее Свердловскую область наградили премией «Золотое яблоко».

Средний Урал попал на вторую строчку рейтинга туристической привлекательности, составленного выставочным научно-исследовательским центром R& C по итогам 2018 года. В 2017 году Свердловская область тоже занимала второе место. Кто попал на первую и третью строчку, пока неизвестно. На сайте R& C есть информация лишь по 2017 году.

Сохранить вторую позицию Среднему Уралу удалось благодаря продвижению заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»
О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК.
ЭКСПО-2025
Цель оправдывает ЭКСПО: зачем Екатеринбургу всемирная выставка
Куда уходит ЭКСПО: как видят будущее Екатеринбурга без выставки
Наследие проигранного ЭКСПО
Куйвашев запустил проект развития территории под ЭКСПО-парк

Исследование R& C проводится уже в пятый раз. Эксперты учитывают наличие специальной инфраструктуры и программы продвижения, которые действуют в регионе. Кроме того, специалисты центра обращают внимание на опыт международных мероприятий и транспортную доступность.

Напомним, в октябре 2018 года Свердловская область получила международную премию в сфере туризма «Золотое яблоко». Спустя два месяца регион попал на седьмую строчку национального рейтинга туризма.

В Екатеринбурге похолодает к концу выходных
Никаких лютых морозов не предвидится.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Средний Урал снова признали привлекательным для туризма»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, рейтинг, поход, туризм, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
27 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
22 февраля в 18:00
С Максим Зырянов
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.