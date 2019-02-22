Средний Урал снова признали привлекательным для туризма
Средний Урал попал на вторую строчку рейтинга туристической привлекательности, составленного выставочным научно-исследовательским центром R& C по итогам 2018 года. В 2017 году Свердловская область тоже занимала второе место. Кто попал на первую и третью строчку, пока неизвестно. На сайте R& C есть информация лишь по 2017 году.
Сохранить вторую позицию Среднему Уралу удалось благодаря продвижению заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.
Исследование R& C проводится уже в пятый раз. Эксперты учитывают наличие специальной инфраструктуры и программы продвижения, которые действуют в регионе. Кроме того, специалисты центра обращают внимание на опыт международных мероприятий и транспортную доступность.
Напомним, в октябре 2018 года Свердловская область получила международную премию в сфере туризма «Золотое яблоко». Спустя два месяца регион попал на седьмую строчку национального рейтинга туризма.