Мэрия Нижнего Тагила сомневается в способностях «Рифея»

Администрация Нижнего Тагила не уверена , что мусорный оператор « Рифей» успеет в короткие сроки сделать перерасчет. За месяц мэр города Владислав Пинаев получил 50 тысяч жалоб на ошибки в квитанциях. Министр ЖКХ поручи « Рифею» в течение месяца обновить базу потребителей.





« „В чем мы провинились?“, — спрашивают тагильчане. Мы не понимаем как 350 тысяч жителей смогут доказать количество прописанных людей в квартире. Ожидается большой наплыв в расчетные центры», — сообщил вице-мэр Вячеслав Горячкин.



