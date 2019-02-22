Мэрия Нижнего Тагила сомневается в способностях «Рифея»
13:30, 22 Февраль 2019
Мусорному оператору необходимо за месяц сверить прописку 350 тысяч жителей.
Администрация Нижнего Тагила не уверена, что мусорный оператор «Рифей» успеет в короткие сроки сделать перерасчет. За месяц мэр города Владислав Пинаев получил 50 тысяч жалоб на ошибки в квитанциях. Министр ЖКХ поручи «Рифею» в течение месяца обновить базу потребителей.
« „В чем мы провинились?“, — спрашивают тагильчане. Мы не понимаем как 350 тысяч жителей смогут доказать количество прописанных людей в квартире. Ожидается большой наплыв в расчетные центры», — сообщил вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Руководитель Северо-Уральского филиала компании «Рифей» Федор Потапов заявил, что «не все так плохо». По его словам, вывоз мусора — это единственная коммунальная услуга, которая предоставляется по количеству прописанных людей в квартире. Подсчитать точное количество людей можно только если в начислении участвует управляющая компания. В остальных случаях проверить количество людей нельзя даже через паспортный стол — там закон о персональных данных. Базу планируют обновить в течение трех месяцев. В течение этого времени пени начисляться не будут.
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Министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что агенты мусорных операторов должны были провести сверку в течение девяти месяцев. Теперь операторам придется составить график и сверять данные о жителях лично. Также уточнить количество прописанных и заказать перерасчет можно в расчетных центрах.
«Пока первая платежка не пришла, думали что это не с нами», — сообщил министр ЖКХ Николай Смирной.
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