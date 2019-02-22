Екатеринбургских мужчин лишили модных пиджаков из Узбекистана

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажиров из Ташкента, которые везли в Екатеринбург 21 мужской костюм. Но до уральских мужчин незадекларированная одежда не добралась — ее изъяли.

Двое пассажиров объяснили таможенникам, что они работают на швейной фабрике в Намангане. В уральскую столицу портные приехали, чтобы продать модные луки, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.

Сейчас комиссия уточняет стоимость товара. После того, как эксперты ее посчитают, продавцам назначат штраф.