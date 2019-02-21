Управляющая компания вернет уральцам 272 тысячи за плесень в квартире

Хозяева квартиры в Асбесте заставили управляющую компанию вернуть им 272 тысячи рублей. Они доказали, что влажность в помещении и грибок на полу и стенах не их вина, а тех, кто обслуживает дом, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

В феврале 2017 года коммунальщики обследовали квартиру. Они увидели вздутую и почерневшую фанеру на полу, осыпавшуюся штукатурку и составили акт. В марте хозяин квартиры обратился в УК «Коммунальник» и попросил выдать ему повторный акт обследования жилого помещения, но ответа не получил. Тогда он пошел к специалистам департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области, которые подтвердили, что правила технической эксплуатации нарушены. Еще одну экспертизу провел «УРАЛ-ВИТ» и сказал, что причиной переувлажнения стал трубопровод, который затопило в подвале дома.

Семейная пара подала иск в Асбестовский городской суд и потребовала возместить ущерб. Управляющую компанию заставили вернуть хозяевам злополучной квартиры 272 тысячи рублей, но организация не согласилась с решением и подала апелляцию. Фирма настаивала, что за потоп в подвале отвечает МУП «Горэнерго», но вторая инстанция посчитала первое решение правильным и оставила его без изменений.