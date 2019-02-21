Свердловского врача наказали за отказ выписать рецепт пенсионерке
10:53, 21 Февраль 2019
Женщина не могла получить бесплатные лекарства от ревматизма.
Жительница села Мурзинка пожаловалась в прокуратуру за отказ выписать ей бесплатные лекарства. Женщину осмотрел ревматолог и порекомендовал четыре препарата. Тогда женщина обратилась в горноуральскую больницу за рецептом, но ей отказали. Без этого она не смогла получить льготные лекарства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что у женщины была справка из пенсионного фонда, которая давала ей право на льготные лекарства. За нарушение законодательства в сфере здравоохранения, главврач получил выговор. Женщине выписали рецепт и пенсионерка смогла получить свои лекарства от ревматизма.
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