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Свердловского врача наказали за отказ выписать рецепт пенсионерке

10:53, 21 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Женщина не могла получить бесплатные лекарства от ревматизма.

Жительница села Мурзинка пожаловалась в прокуратуру за отказ выписать ей бесплатные лекарства. Женщину осмотрел ревматолог и порекомендовал четыре препарата. Тогда женщина обратилась в горноуральскую больницу за рецептом, но ей отказали. Без этого она не смогла получить льготные лекарства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что у женщины была справка из пенсионного фонда, которая давала ей право на льготные лекарства. За нарушение законодательства в сфере здравоохранения, главврач получил выговор. Женщине выписали рецепт и пенсионерка смогла получить свои лекарства от ревматизма.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, пациент, лечение, деньги, врачи, больница, Свердловская область
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