Свердловское правительство выделило деньги на сквер за Оперным

Из свердловской казны выделили 4 миллиарда рублей, чтобы поддержать «коммунальные» программы региона. Бюджетные средства пойдут на модернизацию систем теплоснабжения, газификацию, энергосбережение.



Но больше всего денег отдали на формирование городской среды. В Екатеринбурге дополнительные средства получили набережная Исети, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.