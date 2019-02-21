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Свердловское правительство выделило деньги на сквер за Оперным

17:31, 21 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Бюджетные средства также получили набережная Исети и Зеленая роща.

Из свердловской казны выделили 4 миллиарда рублей, чтобы поддержать «коммунальные» программы региона. Бюджетные средства пойдут на модернизацию систем теплоснабжения, газификацию, энергосбережение.

Но больше всего денег отдали на формирование городской среды. В Екатеринбурге дополнительные средства получили набережная Исети, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, набережная Исети, Екатеринбург, Свердловская область
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