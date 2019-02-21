Свердловское правительство выделило деньги на сквер за Оперным
17:31, 21 Февраль 2019
Бюджетные средства также получили набережная Исети и Зеленая роща.
Из свердловской казны выделили 4 миллиарда рублей, чтобы поддержать «коммунальные» программы региона. Бюджетные средства пойдут на модернизацию систем теплоснабжения, газификацию, энергосбережение.
Но больше всего денег отдали на формирование городской среды. В Екатеринбурге дополнительные средства получили набережная Исети, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Благоустройство Екатеринбурга
Оперный театр в Екатеринбурге начинает окружать забор
На набережной Исети освободили место под лавки а-ля брус
Архитекторы придумали, как вдохнуть жизнь в больницу Зеленой рощи
«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
МРТ. Женское здоровье
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.