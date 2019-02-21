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Свердловские приставы отобрали 900 ножей и ядов у входа в суд

11:28, 21 Февраль 2019
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Фото: pxhere
За год на заседания пытались пронести пять тысяч запрещенных предметов.

За год свердловские судебные приставы изъяли пять тысяч запрещенных предметов, которые пытались пронести в суд. Среди них было 900 экземпляров огнестрельного и газового оружия, а также 970 видов ножей и ядов. Весь арсенал оставили за пределами охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Они охраняют 72 федеральных суда и 79 участков мировых судей.

Свердловские приставы также доставили в здание суда 8,9 тысячи человек, которые пытались избежать разбирательства и помогли найти 500 человек, скрывающихся от полиции.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , приставы, арсенал
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