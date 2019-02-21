Свердловские приставы отобрали 900 ножей и ядов у входа в суд

За год свердловские судебные приставы изъяли пять тысяч запрещенных предметов, которые пытались пронести в суд. Среди них было 900 экземпляров огнестрельного и газового оружия, а также 970 видов ножей и ядов. Весь арсенал оставили за пределами охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Они охраняют 72 федеральных суда и 79 участков мировых судей.

Свердловские приставы также доставили в здание суда 8,9 тысячи человек, которые пытались избежать разбирательства и помогли найти 500 человек, скрывающихся от полиции.