Свердловские приставы отобрали 900 ножей и ядов у входа в суд
11:28, 21 Февраль 2019
За год на заседания пытались пронести пять тысяч запрещенных предметов.
За год свердловские судебные приставы изъяли пять тысяч запрещенных предметов, которые пытались пронести в суд. Среди них было 900 экземпляров огнестрельного и газового оружия, а также 970 видов ножей и ядов. Весь арсенал оставили за пределами охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Они охраняют 72 федеральных суда и 79 участков мировых судей.
Свердловские приставы также доставили в здание суда 8,9 тысячи человек, которые пытались избежать разбирательства и помогли найти 500 человек, скрывающихся от полиции.
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