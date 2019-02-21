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Опять метель: свердловских водителей предупредили о снегопаде

12:24, 21 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Ситуация на дорогах осложнится 23 февраля. 

В Свердловской области снова поднимется метель. Снегопад и ветер синоптики обещают прямо 23 февраля. На расчистку региональных трасс отправят 100 снегоуборочных машин. Автомобилистов просят не мешать работе спецтехники, запастись терпением и не идти на обгон. Также во время непогоды стоит соблюдать дистанцию и выбирать подходящую скорость движения, сообщили в «Уралуправтодоре».

Водитель маршрутке не соблюдал дистанцию на Пермском тракте и протаранил снегоуборщик. Пять человек попали в больницу.

Сильный снегопад осложнял движение в начале февраля. Тогда расчищать трассы отправили 600 машин. О неубранных трассах можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону (343) 261-79-83. А о нештатных ситуациях — в «Уралуправтодор»: 8-800-200-63-06

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, снегопад, снег, Свердловская область , Екатеринбург
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