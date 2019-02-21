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Мужчин Екатеринбурга поздравят с 23 февраля одеждой и косметикой

13:35, 21 Февраль 2019
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Фото: pixabay
На самом деле представители сильного пола мечтают о гаджетах.

Самым популярным подарком на 23 февраля в Екатеринбурге будут средства по уходу за телом. Такой выбор сделали 23% женщин, решивших приобщиться к гендерному празднику, выяснили аналитики Avito. Чуть менее популярным подарком окажутся одежда и обувь. Следом в рейтинге идут подарочные сертификаты. Еще 2% жительниц города решили отметить праздник масштабно и подарить мужчине автомобиль.

При этом сами мужчины в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет. В тройку желанных подарков также вошли часы и спортивные товары. Косметические средства хотели бы получить только 15% мужчин, а 7% будут рады носкам и нижнему белью.

Почти половина екатеринбургских женщин выделила на подарок сумму меньше тысячи рублей, 37% дам готовы потратить до трех тысяч. Отдать за подарок больше десяти тысяч рублей готов только один процент женщин.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, 23 февраля, праздник, мужчины, косметика, Свердловская область , Екатеринбург
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