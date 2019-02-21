Мужчин Екатеринбурга поздравят с 23 февраля одеждой и косметикой

Самым популярным подарком на 23 февраля в Екатеринбурге будут средства по уходу за телом. Такой выбор сделали 23% женщин, решивших приобщиться к гендерному празднику, выяснили аналитики Avito. Чуть менее популярным подарком окажутся одежда и обувь. Следом в рейтинге идут подарочные сертификаты. Еще 2% жительниц города решили отметить праздник масштабно и подарить мужчине автомобиль.

При этом сами мужчины в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет. В тройку желанных подарков также вошли часы и спортивные товары. Косметические средства хотели бы получить только 15% мужчин, а 7% будут рады носкам и нижнему белью.

Почти половина екатеринбургских женщин выделила на подарок сумму меньше тысячи рублей, 37% дам готовы потратить до трех тысяч. Отдать за подарок больше десяти тысяч рублей готов только один процент женщин.