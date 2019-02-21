Кинотеатры Екатеринбурга снова отбились от штрафов за музыку в фильмах

Суд встал на сторону екатеринбургских кинотеатрах « Премьер-зал Парк Хаус», « Премьер-зал Фан-Фан» и « Премьер-зал Гранат», которые пытались оштрафовать за музыку в фильмах , показанных в 2015 году. Российское авторское общество ( РАО) требовало от культурных заведений 886 тысяч рублей. 17-й Арбитражный апелляционный суд Перми отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и отказал РАО в иске. Об этом на Facebook написал адвокат Евгений Дедков , который отстаивал права кинотеатров.