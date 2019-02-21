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Кинотеатры Екатеринбурга снова отбились от штрафов за музыку в фильмах

18:48, 21 Февраль 2019
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Фото: pixabay.com
Ранее суд освободил «Салют» от неустойки в 957 тысяч рублей.
Суд встал на сторону екатеринбургских кинотеатрах «Премьер-зал Парк Хаус», «Премьер-зал Фан-Фан» и «Премьер-зал Гранат», которые пытались оштрафовать за музыку в фильмах, показанных в 2015 году. Российское авторское общество (РАО) требовало от культурных заведений 886 тысяч рублей. 17-й Арбитражный апелляционный суд Перми отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и отказал РАО в иске. Об этом на Facebook написал адвокат Евгений Дедков, который отстаивал права кинотеатров.
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В разговоре с ЕТВ Евгений Дедков заявил, что выигранное по трем кинотеатрам дело, а также ранее отмененный штраф «Салюта», можно назвать прецедентом, поскольку ранее РАО всегда одерживало победу в подобных разбирательствах. «Суд признал недопустимым и неправомерным требования истца. Наконец-то суд оценил нашу работу, которой мы занимается последние десять лет. Надеемся, эта практика послужит новым стандартом для подобных дел, чтобы такие решения выносились и в других регионах», — подчеркнул адвокат. С подробностями решения можно ознакомиться тут.

Ранее суд освободил кинотеатр «Салют» от штрафа в 957 тысяч рублей за музыку из фильмов, которую требовало оплатить Российское авторское общество. Также выяснилось, что кинотеатрам «Заря» и «Знамя» сети Премьер-зал тоже не придется отдавать деньги. По словам Евгений Дедкова, иски по делу «Салюта» и других екатеринбургских кинотеатрах подавались почти одновременно.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, кинотеатр, Екатеринбург, Свердловская область , суд
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