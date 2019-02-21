Кинотеатры Екатеринбурга снова отбились от штрафов за музыку в фильмах
18:48, 21 Февраль 2019
Ранее суд освободил «Салют» от неустойки в 957 тысяч рублей.
Суд встал на сторону екатеринбургских кинотеатрах «Премьер-зал Парк Хаус», «Премьер-зал Фан-Фан» и «Премьер-зал Гранат», которые пытались оштрафовать за музыку в фильмах, показанных в 2015 году. Российское авторское общество (РАО) требовало от культурных заведений 886 тысяч рублей. 17-й Арбитражный апелляционный суд Перми отменил решение Арбитражного суда Свердловской области и отказал РАО в иске. Об этом на Facebook написал адвокат Евгений Дедков, который отстаивал права кинотеатров.
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
В разговоре с ЕТВ Евгений Дедков заявил, что выигранное по трем кинотеатрам дело, а также ранее отмененный штраф «Салюта», можно назвать прецедентом, поскольку ранее РАО всегда одерживало победу в подобных разбирательствах. «Суд признал недопустимым и неправомерным требования истца. Наконец-то суд оценил нашу работу, которой мы занимается последние десять лет. Надеемся, эта практика послужит новым стандартом для подобных дел, чтобы такие решения выносились и в других регионах», — подчеркнул адвокат. С подробностями решения можно ознакомиться тут.
Ранее суд освободил кинотеатр «Салют» от штрафа в 957 тысяч рублей за музыку из фильмов, которую требовало оплатить Российское авторское общество. Также выяснилось, что кинотеатрам «Заря» и «Знамя» сети Премьер-зал тоже не придется отдавать деньги. По словам Евгений Дедкова, иски по делу «Салюта» и других екатеринбургских кинотеатрах подавались почти одновременно.
Мэрия решает сложную задачу: когда убирать Екатеринбург от снега
Александр Высокинский не знает, что выбрать — дневные пробки или ночные рейды.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
МРТ. Женское здоровье
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.