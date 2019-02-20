В Свердловской области отремонтируют 140 километров трасс в 2019 году

Росавтодор согласовал перечень автомобильных дорог, которые отремонтируют в Свердловской области в 2019 году. Так, реконструкцию проведут на 39 участках трасс, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Всего за год дорожники вернут нормальный вид 140 километрам трасс, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

В частности, рабочие отремонтируют отрезки дороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское, Серов — Сосьва — Гари, Режевского тракта. Новым слоем асфальта покроют участки Белоярского — Асбеста, Богдановича — Сухого Лога, Екатеринбурга — Режа — Алапаевска, обхода Верхней Пышмы, Полевского тракта и ЕКАДа.

В Екатеринбурге в 2019 году благоустроят 29,5 километра дорог. Сюда входят участки на Малышева, Челюскинцев, Волгоградской, Стрелочников, Черепанова, Ясной, Восточной, Мира, Декабристов, Щербакова, Амундсена, Куйбышева, Таганской, Шефской, Индустрии и Агрономической. Ранее ЕТВ писал, что из федерального бюджета на ремонт свердловских дорог выделили два миллиарда рублей.