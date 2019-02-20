В Екатеринбурге перекопали газон, который шокировал Варламова
10:27, 20 Февраль 2019
Лужайка на улице Гоголя пострадала из-за поврежденного кабеля.
В Екатеринбурге перекопали образцовый газон на перекрестке Малышева с Гоголя, который положил предприниматель Юрий Окунев. Рабочим пришлось заменить поврежденный электрический кабель. Окунев положил газон в 2018 году, чтобы не смотреть на грязь, которую оставляли припаркованные автомобили. Блогер Илья Варламов назвал травяной участок идеальным.
Своим примером бизнесмен хотел заразить мэрию Екатеринбурга и даже получил одобрение со стороны городских властей, но дальше дело не пошло. Между тем, на проект Окунева обратили внимание федеральные чиновники. В конце сентября 2018 года он встретился с замминистра строительства РФ, курирующего сферу ЖКХ, Андреем Чибисом, который пообещал подумать, как сделать из затеи уральца федеральный проект. На одну лужайку бизнесмен тратил 50 тысяч рублей.
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