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Свердловскую область на двое суток затянет смог

09:44, 20 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
В регионе объявили первую степень опасности.

Свердловскую область вновь окутает смог. По данным Уральского гидрометцентра, удушливая пелена задержится в регионе до 20 часов четверга, 21 февраля. Синоптики предупреждают жителей Среднего Урала о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

В Екатеринбург тоже пришел смог, а также потепление и грязь. Накануне журналист ЕТВ Семен Чирков прогулялся по уральской столице и посмотрел, где скоро невозможно будет ходить. В понедельник мы публиковали прогноз погоды на 19–22 февраля, где рассказали о том, какая температура воздуха ждет екатеринбуржцев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, синоптики, туман, смог, Свердловская область , Екатеринбург
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