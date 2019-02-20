Свердловскую область на двое суток затянет смог
09:44, 20 Февраль 2019
В регионе объявили первую степень опасности.
Свердловскую область вновь окутает смог. По данным Уральского гидрометцентра, удушливая пелена задержится в регионе до 20 часов четверга, 21 февраля. Синоптики предупреждают жителей Среднего Урала о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
В Екатеринбург тоже пришел смог, а также потепление и грязь. Накануне журналист ЕТВ Семен Чирков прогулялся по уральской столице и посмотрел, где скоро невозможно будет ходить. В понедельник мы публиковали прогноз погоды на 19–22 февраля, где рассказали о том, какая температура воздуха ждет екатеринбуржцев.
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