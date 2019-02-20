Свердловского мэра оштрафовали на 50 тысяч за странные торги
18:50, 20 Февраль 2019
Администрация Верхотурья заключила контракт без торгов.
Мэра Верхотурья оштрафовали за нарушение закона о закупках. Администрация округа разместила заказ на ремонт гостевого маршрута без проведения аукциона и заключила контракт с единственным поставщиком. Нарушения открылись во время прокурорской проверки. За заключение такого контракта мэра Верхотурья оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Недавно огромную сумму пришлось заплатить экс-мэру Камышлова. Администрация города заключила контракт на строительство двух домов по программе переселения из аварийного жилья. Мэр принял работы, но оказалось, что здания так и не возвели. Мужчине придется вернуть в бюджет города 14,6 миллиона.
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