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Свердловского мэра оштрафовали на 50 тысяч за странные торги

18:50, 20 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Администрация Верхотурья заключила контракт без торгов. 
Мэра Верхотурья оштрафовали за нарушение закона о закупках. Администрация округа разместила заказ на ремонт гостевого маршрута без проведения аукциона и заключила контракт с единственным поставщиком. Нарушения открылись во время прокурорской проверки. За заключение такого контракта мэра Верхотурья оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Недавно огромную сумму пришлось заплатить экс-мэру Камышлова. Администрация города заключила контракт на строительство двух домов по программе переселения из аварийного жилья. Мэр принял работы, но оказалось, что здания так и не возвели. Мужчине придется вернуть в бюджет города 14,6 миллиона.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, госзакупки, штраф, Свердловская область
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