Свердловские предприниматели открыли торговый центр без разрешения
10:27, 20 Февраль 2019
Приставы опечатали здание и заставили получить необходимый документ.
Два предпринимателя открыли в Каменске-Уральском торгово-развлекательный центр «Юбилейный». Они сдавали помещения в аренду, но не имели разрешение на использование здания. Вскоре приставы узнали об этом и опечатали ТРЦ, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Поскольку здание является опасным для посетителей, арендаторов попросили освободить помещения, а вход в «Юбилейный» опломбировали. Чтобы возобновить работу свердловского ТРЦ, бизнесменам нужно оформить разрешение на эксплуатацию объекта.
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