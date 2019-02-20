Свердловские предприниматели открыли торговый центр без разрешения

Два предпринимателя открыли в Каменске-Уральском торгово-развлекательный центр «Юбилейный». Они сдавали помещения в аренду, но не имели разрешение на использование здания. Вскоре приставы узнали об этом и опечатали ТРЦ, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Поскольку здание является опасным для посетителей, арендаторов попросили освободить помещения, а вход в «Юбилейный» опломбировали. Чтобы возобновить работу свердловского ТРЦ, бизнесменам нужно оформить разрешение на эксплуатацию объекта.