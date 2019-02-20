Свердловские пожарные спасли голодную сову
08:16, 20 Февраль 2019
Птица несколько дней просидела на поваленном дереве около школы в Нижних Сергах.
Жители Нижних Серг обнаружили сову, которая три дня просидела на ветках поваленного дерева около школы № 1. Они вызвали пожарных, чтобы спасти птицу. Прибывшие на место огнеборцы попытались вызвать у совы хоть какую-нибудь реакцию, но она не реагировала ни на громкие звуки, ни на действия людей.
Пожарные 273 части осторожно взяли птицу и посадили ее в коробку, после чего доставили в часть, рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Сову накормили мясом, дали отдохнуть и выпустили на волю — она улетела в лес.
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