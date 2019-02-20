Свердловские пожарные спасли голодную сову

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Пожарные 273 части осторожно взяли птицу и посадили ее в коробку , после чего доставили в часть , рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Сову накормили мясом , дали отдохнуть и выпустили на волю — она улетела в лес.

Жители Нижних Серг обнаружили совукоторая три дня просидела на ветках поваленного дерева около школы № 1. Они вызвали пожарныхчтобы спасти птицу. Прибывшие на место огнеборцы попытались вызвать у совы хоть какую-нибудь реакциюно она не реагировала ни на громкие звукини на действия людей.