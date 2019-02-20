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Свердловские пожарные спасли голодную сову

08:16, 20 Февраль 2019
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Птица несколько дней просидела на поваленном дереве около школы в Нижних Сергах.
Жители Нижних Серг обнаружили сову, которая три дня просидела на ветках поваленного дерева около школы № 1. Они вызвали пожарных, чтобы спасти птицу. Прибывшие на место огнеборцы попытались вызвать у совы хоть какую-нибудь реакцию, но она не реагировала ни на громкие звуки, ни на действия людей.

Пожарные 273 части осторожно взяли птицу и посадили ее в коробку, после чего доставили в часть, рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сову накормили мясом, дали отдохнуть и выпустили на волю — она улетела в лес.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, сова, МЧС, ГУ МЧС по Свердловской области, Нижние Серги, Свердловская область , Екатеринбург
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