Свердловчане выписали 16 миллионов кулинарных журналов
11:01, 20 Февраль 2019
Чаще всего печатную прессу заказывают в Красноуфимск.
В 2018 году жители региона выписали 16 миллионов газет и журналов. Больше всего печатную прессу полюбили в Красноуфимске, Ирбите, Камышлове и Талице. Читать предпочитают информационные федеральные издания и журналы на дачную и кулинарную тематику, сообщили в пресс-службе «Почты России». Досрочная подписная компания на второе полугодие 2019 года действует до 31 марта.
За год жители региона также успели получить 9,8 миллиона международных посылок. Половина международного трафика, больше четырех миллионов посылок, пришлась на жителей Екатеринбурга. Больше 90% отправлений пришли из Китая, остальные из Европы и Северной Америки. Рост заказов связывают с популярностью глобальных распродаж у Россиян.
«Меня и так все бьют!»
Что происходило в Березовском, почему шесть лет женщина-инвалид подвергалась насилию.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Гости Екатеринбурга
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.