Свердловчане выписали 16 миллионов кулинарных журналов

В 2018 году жители региона выписали 16 миллионов газет и журналов. Больше всего печатную прессу полюбили в Красноуфимске, Ирбите, Камышлове и Талице. Читать предпочитают информационные федеральные издания и журналы на дачную и кулинарную тематику, сообщили в пресс-службе «Почты России». Досрочная подписная компания на второе полугодие 2019 года действует до 31 марта.

За год жители региона также успели получить 9,8 миллиона международных посылок. Половина международного трафика, больше четырех миллионов посылок, пришлась на жителей Екатеринбурга. Больше 90% отправлений пришли из Китая, остальные из Европы и Северной Америки. Рост заказов связывают с популярностью глобальных распродаж у Россиян.