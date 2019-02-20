S7 AirLines заплатит екатеринбурженке 87 тысяч за гостиницу и еду

Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании «Сибирь», которая входит в группу S7 AirLines, 87 868 тысяч рублей за гостиницу и еду. Рейс из Екатеринбурга в Москву задержали на три часа, из-за чего женщине с дочерью пришлось решать, где ночевать и как питаться. Перевозчик об этом не позаботился, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ночь в отеле, еда и хранение багажа обошлись пассажирке в 7,5 тысячи рублей. Поскольку рейс должен был лететь из Москвы в Доху и Куалу-Лумпур, женщина потеряла еще две тысячи, которые заплатила за дневное пребывание в гостинице Малайзии. Недовольная екатеринбурженка подала претензию в адрес «Сибири», но ее проигнорировали. Тогда женщина обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.