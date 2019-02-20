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S7 AirLines заплатит екатеринбурженке 87 тысяч за гостиницу и еду

12:37, 20 Февраль 2019
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Фото: flickr
Авиакомпания «Сибирь» не позаботилась о ночевке и питании пассажирки. Женщина потребовала компенсировать непредвиденные расходы.

Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании «Сибирь», которая входит в группу S7 AirLines, 87 868 тысяч рублей за гостиницу и еду. Рейс из Екатеринбурга в Москву задержали на три часа, из-за чего женщине с дочерью пришлось решать, где ночевать и как питаться. Перевозчик об этом не позаботился, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ночь в отеле, еда и хранение багажа обошлись пассажирке в 7,5 тысячи рублей. Поскольку рейс должен был лететь из Москвы в Доху и Куалу-Лумпур, женщина потеряла еще две тысячи, которые заплатила за дневное пребывание в гостинице Малайзии. Недовольная екатеринбурженка подала претензию в адрес «Сибири», но ее проигнорировали. Тогда женщина обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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Судебная коллегия заставила авиакомпанию вернуть деньги за гостиницу, питание и хранение багажа, а также выплатить пассажирке компенсацию в пять тысяч, неустойку в 38 тысяч, расходы на юриста в восемь тысяч рублей и штраф. Общая сумма составила 87 868 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию. Но Свердловский областной суд согласился с коллегами. По его мнению, «Сибирь» должна была обеспечить маме с дочкой ночевку, питание и оплатить хранение багажа.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, еда, гостиница, перелет, Областной суд, компенсация, авиакомпания
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