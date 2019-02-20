Полицейский из Екатеринбурга потребовал взятку за чужой паспорт

Участковый полиции из Екатеринбурга проведет ближайшие 4,5 года в колонии общего режима из-за 15 тысяч, которые он потребовал за возврат чужого паспорта. Также мужчина не сможет работать в правоохранительных органах пять лет, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Гражданин Таджикистана остался без паспорта после того, как полицейские узнали, что он живет в Екатеринбурге незаконно. Мужчина попросил знакомого узнать, где находится паспорт, и вернуть документ. Друг обратился к участковому полиции, который согласился отдать паспорт за вознаграждение. Позднее сотрудник МВД получил взятку в 15 тысяч рублей, и его задержали.

Мужчину, который договаривался о взятке, лишили свободы на три года. Полицейскому суд назначил на 1,5 года больше.