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Полицейский из Екатеринбурга потребовал взятку за чужой паспорт

11:11, 20 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Из-за 15 тысяч рублей мужчина отправится в колонию на 4,5 года.

Участковый полиции из Екатеринбурга проведет ближайшие 4,5 года в колонии общего режима из-за 15 тысяч, которые он потребовал за возврат чужого паспорта. Также мужчина не сможет работать в правоохранительных органах пять лет, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Гражданин Таджикистана остался без паспорта после того, как полицейские узнали, что он живет в Екатеринбурге незаконно. Мужчина попросил знакомого узнать, где находится паспорт, и вернуть документ. Друг обратился к участковому полиции, который согласился отдать паспорт за вознаграждение. Позднее сотрудник МВД получил взятку в 15 тысяч рублей, и его задержали.

Мужчину, который договаривался о взятке, лишили свободы на три года. Полицейскому суд назначил на 1,5 года больше.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, деньги, взятка, полицейский, Екатеринбург
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