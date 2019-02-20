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Картины екатеринбургского музея выставили в центре Захи Хадид в Баку

16:41, 20 Февраль 2019
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Фото предоставлено Центром Гейдара Алиева
На восемь полотен музея ИЗО предлагают любоваться до 5 мая. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств участвует в выставке в Центре Гейдара Алиева в Баку, который создал архитектор Заха Хадид. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе музея ИЗО.

На выставке представлено 60 произведений признанных классиков авангарда, из которых восемь полотен принадлежат ЕМИИ — «Серый овал» Кандинского, «Беспредметная композиция» Сенькина, «Портрет сестры» Розановой, «Пейзаж» Голощапова, «Супрематическая композиция» Клюна, «Вечерняя молитва» Паина, «Блокнот» Певзнера, «Толпа» Жегина.

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Организаторы хотят показать произведения известных, малоизвестных или совсем неизвестных художников авангарда из коллекций региональных музеев. Выставку можно посмотреть до 5 мая.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ЕМИИ, Екатеринбург, Музей ИЗО
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