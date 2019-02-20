Картины екатеринбургского музея выставили в центре Захи Хадид в Баку
16:41, 20 Февраль 2019
На восемь полотен музея ИЗО предлагают любоваться до 5 мая.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств участвует в выставке в Центре Гейдара Алиева в Баку, который создал архитектор Заха Хадид. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе музея ИЗО.
На выставке представлено 60 произведений признанных классиков авангарда, из которых восемь полотен принадлежат ЕМИИ — «Серый овал» Кандинского, «Беспредметная композиция» Сенькина, «Портрет сестры» Розановой, «Пейзаж» Голощапова, «Супрематическая композиция» Клюна, «Вечерняя молитва» Паина, «Блокнот» Певзнера, «Толпа» Жегина.
«Меня и так все бьют!»
Что происходило в Березовском, почему шесть лет женщина-инвалид подвергалась насилию.
Организаторы хотят показать произведения известных, малоизвестных или совсем неизвестных художников авангарда из коллекций региональных музеев. Выставку можно посмотреть до 5 мая.
«Надо позитив искать во всем»: мэрия Екатеринбурга - об уборке снега
На проезжей части перекрестка 8 марта-Малышева уже полтора дня лежат кучи снега. Регламент уборки эт
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
МРТ. Женское здоровье
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».