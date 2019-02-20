Картины екатеринбургского музея выставили в центре Захи Хадид в Баку

Екатеринбургский музей изобразительных искусств участвует в выставке в Центре Гейдара Алиева в Баку, который создал архитектор Заха Хадид. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе музея ИЗО.

На выставке представлено 60 произведений признанных классиков авангарда, из которых восемь полотен принадлежат ЕМИИ — «Серый овал» Кандинского, «Беспредметная композиция» Сенькина, «Портрет сестры» Розановой, «Пейзаж» Голощапова, «Супрематическая композиция» Клюна, «Вечерняя молитва» Паина, «Блокнот» Певзнера, «Толпа» Жегина.