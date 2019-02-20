Екатеринбуржцы пересели с автомобилей среднего класса на малые машины

Малые автомобили до трех лет стали продавать чаще. Их доля на рынке Екатеринбурга выросла на 7,3% и составила 49,1%. Доля продаж машин среднего класса, наоборот, упала на 6,5%, посчитали аналитики Avito. Больше всех в цене изменились семейные автомобили и бизнес-класс. Первые подорожали на 15%, вторые подешевели на 9,7%.

В уральской столице самым продаваемым автомобилем до трех лет стал Hyundai Solaris, средняя цена которого — 582 388 тысяч рублей. За 2018 год стоимость этой модели выросла на 7,2%. Второе и третье места заняли LADA Granta (329 023 рублей) и KIO Rio (592 413 рублей).

По доступности автомобиля до трех лет Екатеринбург занял 16 место со средней стоимостью машины — 884 102 рубля. Первое место у Тольятти, в котором средняя цена автомобиля до трех лет на 184 тысячи ниже.