Екатеринбург вошел в тройку лучших городов для шопинга

Екатеринбург вошел в тройку самых привлекательных городов России для любителей шопинга. Первое место заняла Москва, где представлены все торговые марки, второй показатель у Санкт-Петербурга, где можно отыскать 78% брендов. В столице Урала шопоголики могут насладиться покупками на 62%, выяснили аналитики JLL. Города-лидеры отличает большая численность населения.

В десятку городов для покупок попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Средние позиции в рейтинге определил размер зарплаты — около 35 тысяч рублей. Но на покупки жители городов тратят большую ее часть. Замыкают рейтинг Самара, Нижний Новгород и Уфа.