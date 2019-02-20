Екатеринбург вошел в тройку лучших городов для шопинга
13:07, 20 Февраль 2019
В столице Урала нашли 62% всех брендов.
Екатеринбург вошел в тройку самых привлекательных городов России для любителей шопинга. Первое место заняла Москва, где представлены все торговые марки, второй показатель у Санкт-Петербурга, где можно отыскать 78% брендов. В столице Урала шопоголики могут насладиться покупками на 62%, выяснили аналитики JLL. Города-лидеры отличает большая численность населения.
В десятку городов для покупок попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Средние позиции в рейтинге определил размер зарплаты — около 35 тысяч рублей. Но на покупки жители городов тратят большую ее часть. Замыкают рейтинг Самара, Нижний Новгород и Уфа.
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