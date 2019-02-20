Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбург вошел в тройку лучших городов для шопинга

13:07, 20 Февраль 2019
fyvaa.jpg
Фото: ЕТВ
В столице Урала нашли 62% всех брендов.

Екатеринбург вошел в тройку самых привлекательных городов России для любителей шопинга. Первое место заняла Москва, где представлены все торговые марки, второй показатель у Санкт-Петербурга, где можно отыскать 78% брендов. В столице Урала шопоголики могут насладиться покупками на 62%, выяснили аналитики JLL. Города-лидеры отличает большая численность населения.

В десятку городов для покупок попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Средние позиции в рейтинге определил размер зарплаты — около 35 тысяч рублей. Но на покупки жители городов тратят большую ее часть. Замыкают рейтинг Самара, Нижний Новгород и Уфа.

«Меня и так все бьют!»
Что происходило в Березовском, почему шесть лет женщина-инвалид подвергалась насилию.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Екатеринбург вошел в тройку лучших городов для шопинга»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, рейтинг, покупка жилья, покупка, магазин, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
25 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
21 февраля в 12:30
С Максим Зырянов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.