В Свердловской области осудили банду похитителей телефонов и шуб
15:49, 19 Февраль 2019
Злоумышленники обокрали салоны сотовой связи и меховые магазины на 12 миллионов рублей.
На Среднем Урале к 11 и 12 годам тюрьмы приговорили членов банды грабителей салонов сотовой связи, меховых магазинов и ломбарда. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
С ноября 2013 года по август 2014 года преступники совершили пять преступлений. Все кражи планировались заранее. Злоумышленники выбирали магазины, оборудованные пластиковыми дверями, без металлических решеток. Преступления планировались в ночное время, двери взламывали с помощью монтировок.
За все время преступники похитили товаров на 12 миллионов рублей: пострадали магазины «Евросеть», «Связной», а также ломбард и меховой магазин. К примеру, в августе 2014 года мужчины украли шубы на 2,7 миллиона рублей.
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