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В Свердловской области организуют call-центр для женщин

10:32, 19 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Жительницы региона смогут узнать все про пособия и льготы.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила губернатору Евгению Куйвашеву создать региональный call-центр для женщин. Позвонив туда, жительницы области смогут узнать, какие льготы и пособия они могут получить. Губернатор идею поддержал и поручил заняться созданием этой «горячей линии», сообщили в департаменте информполитики региона.

Детский омбудсмен приехала в Екатеринбьург для участия в форуме отцов, который начинает работу сегодня, 19 февраля. Тема двухдневного съезда: «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы». На эту тему будут дискутировать 350 участников: депутаты, министры, эксперты и общественники.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, горячая линия, звонок, Свердловская область , Екатеринбург
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