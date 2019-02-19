В Свердловской области организуют call-центр для женщин
10:32, 19 Февраль 2019
Жительницы региона смогут узнать все про пособия и льготы.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила губернатору Евгению Куйвашеву создать региональный call-центр для женщин. Позвонив туда, жительницы области смогут узнать, какие льготы и пособия они могут получить. Губернатор идею поддержал и поручил заняться созданием этой «горячей линии», сообщили в департаменте информполитики региона.
Детский омбудсмен приехала в Екатеринбьург для участия в форуме отцов, который начинает работу сегодня, 19 февраля. Тема двухдневного съезда: «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы». На эту тему будут дискутировать 350 участников: депутаты, министры, эксперты и общественники.
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