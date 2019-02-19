В Свердловской области организуют call-центр для женщин

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила губернатору Евгению Куйвашеву создать региональный call-центр для женщин. Позвонив туда , жительницы области смогут узнать , какие льготы и пособия они могут получить. Губернатор идею поддержал и поручил заняться созданием этой « горячей линии», сообщили в департаменте информполитики региона.





