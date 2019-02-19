В Екатеринбурге за неделю ОРВИ заразились 13,3 тысячи человек

Заболевших ОРВИ в Екатеринбурге стало еще на 19% меньше за неделю. Вирус подхватили 13,3 тысячи человек. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области, эта цифра на 4% превышает эпидпорог по совокупному населению. Из-за ОРЗ полностью приостановили учебу в 37 школах, закрыли десять детских садов.

Всего в Свердловской области за неделю заболели гриппом и ОРВИ 37,8 тысячи человек. С предварительным диагнозом пневмония с 11 по 17 февраля зарегистрировали 1009 человек. Этот показатель находится на том же уровне, что и ранее.

Напомним, с 4 по 11 февраля в Екатеринбурге ОРВИ и грипп подхватили 16,1 тысячи человек. Карантин в школах уральской столицы отменили еще с прошлого понедельника, но директора не планировали пускать в учреждения непривитых детей. Тогда жители города обратились с жалобами в прокуратуру.