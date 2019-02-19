Свердловских мусорных операторов заставят сделать перерасчет

Министр ЖКХ Николай Смирнов потребовал от региональных мусорных операторов устранить нарушения при выставлении счетов на вывоз ТКО, которые были допущены в январе. Для этого нужно создать актуальную базу потребителей, сообщили в департаменте информполитики региона. Письмо с таким требованием направили руководителям «Спецавтобазы», «ТБО «Экосервис» и «Рифей».

С начала февраля министру поступило 200 жалоб на слишком большие счета по вывозу мусора. Оказалось, что операторы использовали неверную информацию о количестве жителей в квартире и нарушили сроки выставления квитанций. Теперь требуется провести перерасчет.