Свердловских мусорных операторов заставят сделать перерасчет
17:16, 19 Февраль 2019
Из-за устаревшей базы квитанции выставили с ошибками.
Министр ЖКХ Николай Смирнов потребовал от региональных мусорных операторов устранить нарушения при выставлении счетов на вывоз ТКО, которые были допущены в январе. Для этого нужно создать актуальную базу потребителей, сообщили в департаменте информполитики региона. Письмо с таким требованием направили руководителям «Спецавтобазы», «ТБО «Экосервис» и «Рифей».
С начала февраля министру поступило 200 жалоб на слишком большие счета по вывозу мусора. Оказалось, что операторы использовали неверную информацию о количестве жителей в квартире и нарушили сроки выставления квитанций. Теперь требуется провести перерасчет.
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Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров … что совершенно необоснованно и недопустимо.
С началом мусорной реформы расчет за вывоз мусора перешел из графы «жилищные платежи» в «коммунальные», а деньги теперь взимают с каждого прописанного в квартире человека. Все по мусорных тарифах читайте здесь:
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