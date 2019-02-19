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Свердловских мусорных операторов заставят сделать перерасчет

17:16, 19 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Из-за устаревшей базы квитанции выставили с ошибками.

Министр ЖКХ Николай Смирнов потребовал от региональных мусорных операторов устранить нарушения при выставлении счетов на вывоз ТКО, которые были допущены в январе. Для этого нужно создать актуальную базу потребителей, сообщили в департаменте информполитики региона. Письмо с таким требованием направили руководителям «Спецавтобазы», «ТБО «Экосервис» и «Рифей».

С начала февраля министру поступило 200 жалоб на слишком большие счета по вывозу мусора. Оказалось, что операторы использовали неверную информацию о количестве жителей в квартире и нарушили сроки выставления квитанций. Теперь требуется провести перерасчет.

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Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров … что совершенно необоснованно и недопустимо.
Николай Смирнов
С началом мусорной реформы расчет за вывоз мусора перешел из графы «жилищные платежи» в «коммунальные», а деньги теперь взимают с каждого прописанного в квартире человека. Все по мусорных тарифах читайте здесь:
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, министр, мусор, мусорная реформа, Свердловская область , Екатеринбург, Николай Смирнов
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