Свердловский мальчик получит десять тысяч за укус собаки
10:08, 19 Февраль 2019
Суд заставил администрацию Талицы выплатить компенсацию маме ребенка.
Талицкий районный суд обязал местную администрацию выплатить маме ребенка десять тысяч рублей за то, что бездомная собака укусила ее сына. Судебная коллегия решила, что чиновники не выполнили меры по отлову животных, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Безнадзорная собака набросилась на ребенка 3 августа 2018 года на улице Советская в Талице. В результате нападения у мальчика остались следы от укусов и ссадины. Теперь мама ребенка получит компенсацию в десять тысяч за пострадавшего сына.
Напомним, вчера следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по обвинению в халатности. В Екатеринбурге на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак.
Весенний приговор: ходить и пачкаться
Что ждет Екатеринбург и его жителей, когда снег начнет таять? Правда ли, что у нас «грязь в душе»?
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.