Свердловский мальчик получит десять тысяч за укус собаки

Талицкий районный суд обязал местную администрацию выплатить маме ребенка десять тысяч рублей за то, что бездомная собака укусила ее сына. Судебная коллегия решила, что чиновники не выполнили меры по отлову животных, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Безнадзорная собака набросилась на ребенка 3 августа 2018 года на улице Советская в Талице. В результате нападения у мальчика остались следы от укусов и ссадины. Теперь мама ребенка получит компенсацию в десять тысяч за пострадавшего сына.

Напомним, вчера следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по обвинению в халатности. В Екатеринбурге на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак.