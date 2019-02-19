Разбег цен на квартиры в элитных домах Екатеринбурга достиг 500%. Максимальная разница оказалась в доме Московской , 77 , выяснили аналитики N1.ru. Самая дорогая квартира в нем стоит 43,5 миллиона рублей , но в этом же здании можно найти двушку за 7,8 миллиона и трешку за 8,9 миллиона. Дорогой вариант — это

, занимающий два последних этажа , с евроремонтом.