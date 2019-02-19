Разбег цен на квартиры в элитных домах Екатеринбурга достиг 500%
09:49, 19 Февраль 2019
Стоимость жилья взлетает параллельно с евроремонтом.
Разбег цен на квартиры в элитных домах Екатеринбурга достиг 500%. Максимальная разница оказалась в доме Московской, 77, выяснили аналитики N1.ru. Самая дорогая квартира в нем стоит 43,5 миллиона рублей, но в этом же здании можно найти двушку за 7,8 миллиона и трешку за 8,9 миллиона. Дорогой вариант — это пентхаус, занимающий два последних этажа, с евроремонтом.
В доме на Шевченко тоже можно найти квартиру с ремонтом за 25 миллионов и просторную однушку за 5,6. Разница в стоимости между этими квартирами составляет 350%.Самая дорогая квартира на вторичном рынке Екатеринбурга продается за 116 миллионов рублей. За такие деньги предлагают приобрести шестикомнатную квартиру общей площадью 265 квадратных метров на Плотинке.
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