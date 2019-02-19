Путин передал привет свердловским отцам
17:12, 19 Февраль 2019
Президент России отметил, что демографическим вопросам государство уделяет особое внимание.
Первый Всероссийский форум отцов стартовал в Свердловской области. Екатеринбург стал первым городом, который принял это мероприятие. На съезд пап приехали 400 человек из 80 регионов страны, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Участников и организаторов форума на видео поприветствовал президент России Владимир Путин.
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Вопросам поддержки семьи, улучшению демографической ситуации государство уделяет приоритетное внимание. И поэтому отрадно, что повышению эффективности этой серьезной работы содействуют такие значимые мероприятия, каким, безусловно, является ваш форум, объединивший участников из многих российских регионов, ведущих экспертов и специалистов в сфере семейных отношений, представителей профильных министерств и ведомств, деятелей науки и культуры
Участники форумы обсудят формы взаимодействия власти и общественного отцовского движения, вопросы безопасности детей в современном обществе, вовлечения детей в спорт и другое. Среди участников съезда отцов — депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты.
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