Путин передал привет свердловским отцам

Вопросам поддержки семьи , улучшению демографической ситуации государство уделяет приоритетное внимание. И поэтому отрадно , что повышению эффективности этой серьезной работы содействуют такие значимые мероприятия , каким , безусловно , является ваш форум , объединивший участников из многих российских регионов , ведущих экспертов и специалистов в сфере семейных отношений , представителей профильных министерств и ведомств , деятелей науки и культуры

Владимир Путин, президент РФ