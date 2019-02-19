На Уралмаше построят Музей тыла. Цена вопроса — 200 миллионов рублей
17:10, 19 Февраль 2019
Новый мемориальный комплекс посвятят труженикам тыла Великой Отечественной войны.
К 2020 году на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с нуля построят здание, в котором оборудуют Музе тыла. Так журналисты уже успели назвать выставочный комплекс Музея истории Екатеринбурга, который планируют посвятить памяти тружеников тыла.
Превратить пространства возле кинотеатра «Заря» в объект истории и культуры необходимо к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Этим и объясняются столь сжатые сроки: сдать комплекс к 2020 году. Новый мемориальный комплекс построят на участке в 600 квадратных метров рядом с Мемориалом труженикам тыла.
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Этот проект нельзя назвать полноценным музеем. Во первых за такой короткий срок — к 2020 году — музей создать невозможно. Скорее всего это будет выставочное пространство. С концепцией экспозиции пока не определились. Мы предлагали сделать акцент на историю эвакуации во время Великой отечественной войны, которая значительно изменила облик города. Но посмотрим. Стоимость проекта составит 200 миллионов рулей.
Сергей Каменский отметил, что пока что всю организационную и методическую работу по созданию памятного места, посвященного труженикам тыла, доверили Музею истории Екатеринбурга. Но в будущем управление культуры планирует дать новоявленной организации юридическую самостоятельность.
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