На Уралмаше построят Музей тыла. Цена вопроса — 200 миллионов рублей

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Превратить пространства возле кинотеатра « Заря» в объект истории и культуры необходимо к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Этим и объясняются столь сжатые сроки: сдать комплекс к 2020 году. Новый мемориальный комплекс построят на участке в 600 квадратных метров рядом с Мемориалом труженикам тыла.

К 2020 году на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с нуля построят зданиев котором оборудуют Музе тыла. Так журналисты уже успели назвать выставочный комплекс Музея истории Екатеринбургакоторый планируют посвятить памяти тружеников тыла.