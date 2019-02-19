На Урале поймали 264 «черных» кредиторов за 2018 год

Банк России посчитал, что в 2018 году на Урале поймали 264 «черных» кредиторов. Больше половины из них маскировались под микрофинансовую организацию, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского государственного управления Банка России.

Все 264 кредитора трудились без лицензии и не состояли в реестре Банка России. 17% мошенников давали займы под залог материнского капитала, еще 8% незаконно работали под видом ломбардов. В отношении одной трети организаций уже возбудили дела.