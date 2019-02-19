На Урале поймали 264 «черных» кредиторов за 2018 год
10:31, 19 Февраль 2019
Организации не состояли в реестре Банка России и работали без лицензий.
Банк России посчитал, что в 2018 году на Урале поймали 264 «черных» кредиторов. Больше половины из них маскировались под микрофинансовую организацию, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского государственного управления Банка России.
Все 264 кредитора трудились без лицензии и не состояли в реестре Банка России. 17% мошенников давали займы под залог материнского капитала, еще 8% незаконно работали под видом ломбардов. В отношении одной трети организаций уже возбудили дела.
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