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На трассе Пермь — Екатеринбург возникли проблемы из-за ДТП

11:35, 19 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Для водителей организовали реверсивное движение.

На 289 километре трассы Пермь — Екатеринбург пришлось организовать реверсивное движение из-за ДТП. «Уралуправтодор» просит водителей заранее планировать свой маршрут. С 6:00 федеральные трассы посыпают противогололедным материалом. Были задействованы две комбинированные дорожные машины.

В случае нештатной ситуации можно позвонить в диспетчерскую службу «Уралуправдодора» по телефону: 8-800-200-63-06. Погоду на неделю читайте здесь.

Авария произошла неподалеку от Нижних Серг. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, водитель Opel не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузопассажирским автомобилем. В ДТП пострадали восемь человек, один погиб. На место вылетели вертолеты территориального центра медицины катастроф.

Весенний приговор: ходить и пачкаться
Что ждет Екатеринбург и его жителей, когда снег начнет таять?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Дороги, Уралуправтодор, ДТП
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