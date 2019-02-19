На 289 километре трассы Пермь — Екатеринбург пришлось организовать реверсивное движение из-за ДТП. «Уралуправтодор» просит водителей заранее планировать свой маршрут. С 6:00 федеральные трассы посыпают противогололедным материалом. Были задействованы две комбинированные дорожные машины.

В случае нештатной ситуации можно позвонить в диспетчерскую службу «Уралуправдодора» по телефону: 8-800-200-63-06. Погоду на неделю читайте здесь.

Авария произошла неподалеку от Нижних Серг. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, водитель Opel не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузопассажирским автомобилем. В ДТП пострадали восемь человек, один погиб. На место вылетели вертолеты территориального центра медицины катастроф.