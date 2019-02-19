«Люди тут замечательные»: Шипулин присмотрелся к Серовскому округу

Надеюсь , в следующий раз приеду сюда со всеми звездами — Александром Легковым , Иваном Алыповым. Сегодня старался показать минимальный набор упражнений. […] Вернусь в Екатеринбург и поговорю с губернатором , чтобы уложить лыжероллерную трассу. Работы много проделано , но нужно довести до ума. […] Серов — замечательный город. Мы сегодня проехались по городу , Честно говоря , не был тут города три. Посмотрел , как все поменялось. А люди тут очень замечательные. Когда уезжаешь от больших городов в глубинку , энергетика , доброта людей чувствуется.

Антон Шипулин, российский биатлонист