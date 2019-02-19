«Люди тут замечательные»: Шипулин присмотрелся к Серовскому округу
16:25, 19 Февраль 2019
Биатлонист побывал на местной лыжной базе и провел мастер-класс для детей.
Завершивший карьеру биатлонист Антон Шипулин посетил Серов. Олимпийский чемпион побывал на лыжной базе «Крутой лог», где провел мастер-класс для воспитанников секций лыжных гонок и биатлона. Об этом сообщает группа «Новости Серова» во «ВКонтакте».
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Надеюсь, в следующий раз приеду сюда со всеми звездами — Александром Легковым, Иваном Алыповым. Сегодня старался показать минимальный набор упражнений. […] Вернусь в Екатеринбург и поговорю с губернатором, чтобы уложить лыжероллерную трассу. Работы много проделано, но нужно довести до ума. […] Серов — замечательный город. Мы сегодня проехались по городу, Честно говоря, не был тут города три. Посмотрел, как все поменялось. А люди тут очень замечательные. Когда уезжаешь от больших городов в глубинку, энергетика, доброта людей чувствуется.
Антон Шипулин завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Сразу после этого биатлонист получил предложение участвовать в выборах. В мае Шипулина ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. Оставаться в спорте олимпийский чемпион не собирается ни в каком статусе. В случае победы, Шипулин рассчитывает занять место в спортивном комитете.
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