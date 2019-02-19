Кинотеатр «Салют» освободили от штрафа в миллион за музыку из фильмов

Суд освободил кинотеатр «Салют» от штрафа в 957,9 тысячи рублей за музыку из фильмов, которую требовало оплатить Российское авторское общество. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Евгений Дедков, который представлял интересы екатеринбургского учреждения. Также он сообщил, что кинотеатрам «Заря» и «Знамя» сети Премьер-зал тоже не придется отдавать деньги. В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области решения по делу пока нет.

РАО потребовало от «Салюта» деньги еще в январе 2018 года. Согласно иску екатеринбургский кинотеатр должен был заплатить 957,9 тысячи рублей за использование музыки в 106 фильмах, вышедших в 2015 году. По мнению РАО, если у кинотеатра не заключен договор с обществом, то он обязан возместить композиторам 3% валового сбора от продажи билетов. В сентябре Арбитражный суд удовлетворил иск РАО, но «Салют» не согласился с решением и подал апелляцию. Теперь кинотеатру не придется выплачивать вознаграждение авторам музыки.

Напомним, в январе из кинотеатра «Салют» ушел директор Сергей Федяков. Сейчас обязанности директора исполняет его заместитель Федор Кириллов. Позднее стало известно, что «Колизей», которым тоже управлял Федяков, прекратил работу. Зрители больше не смогут смотреть в нем фильмы.