Из Свердловской области выдворили мигранта с инфекциями и долгами

Судебные приставы выгнали казахстанского мигранта из России. На Среднем Урале мужчина находился нелегально , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





Казах накопил задолженности по алиментам и уголовным штрафам за преступления , совершенные в России . Мужчина уклонялся от уплаты долгов и нарушал миграционное законодательство. Ограничительные меры приставов оказались безуспешными , поэтому суду пришлось выдворить мигранта из страны.



