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Из Свердловской области выдворили мигранта с инфекциями и долгами

15:21, 19 Февраль 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Мужчина приехал из Казахстана за деньгами, но накопил лишь одни проблемы.
Судебные приставы выгнали казахстанского мигранта из России. На Среднем Урале мужчина находился нелегально, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Казах накопил задолженности по алиментам и уголовным штрафам за преступления, совершенные в России. Мужчина уклонялся от уплаты долгов и нарушал миграционное законодательство. Ограничительные меры приставов оказались безуспешными, поэтому суду пришлось выдворить мигранта из страны.

Ко всему прочему, мужчина переносил опасные инфекционные заболевания. Из-за этого казаха не решились отправлять домой на самолете, чтобы не заразить окружающих, а доставили на границу на специальном автомобиле.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, мигранты, УФССП по Свердловской области, Екатеринбург
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