Из Екатеринбурга в Пермь запустят ежедневные автобусы
11:20, 19 Февраль 2019
С марта появятся еще два маршрута до Кургана.
Северный автовокзал Екатеринбурга анонсировал запуск нового межрегионального маршрута до Перми под номером 1643. Автобусы будут ездить ежедневно с 22 февраля утром в 06:50 и вечером в 23:15, сообщили ЕТВ в пресс-службе Северного автовокзала. Время в пути составит пять часов 45 минут.
Также со 2 марта появятся два новых рейса № 1464 и № 1465 из Екатеринбурга до Кургана. Автобусы будут отправляться в Курган каждый день в 04:55. Екатеринбуржцы смогут добраться в столицу Зауралья за семь часов 25 минут. По пути транспорт заедет на автобусные станции Шадринска и Каргаполья.
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