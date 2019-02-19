Из Екатеринбурга в Пермь запустят ежедневные автобусы

Северный автовокзал Екатеринбурга анонсировал запуск нового межрегионального маршрута до Перми под номером 1643. Автобусы будут ездить ежедневно с 22 февраля утром в 06:50 и вечером в 23:15, сообщили ЕТВ в пресс-службе Северного автовокзала. Время в пути составит пять часов 45 минут.

Также со 2 марта появятся два новых рейса № 1464 и № 1465 из Екатеринбурга до Кургана. Автобусы будут отправляться в Курган каждый день в 04:55. Екатеринбуржцы смогут добраться в столицу Зауралья за семь часов 25 минут. По пути транспорт заедет на автобусные станции Шадринска и Каргаполья.