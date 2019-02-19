Екатеринбуржец осквернил кладбище по пьяни
12:16, 19 Февраль 2019
За разгром могильных плит мужчина получил 340 часов обязательных работ.
Екатеринбуржец напился на кладбище «Кольцовское» и решил повеселиться. Мужчина захотел проверить свою силу и ловкость, поэтому стал опрокидывать памятники. Он остановился лишь после того, как разгромил 21 могильную плиту. Суд не простил уральцу выходку и вынес наказание.
За осквернение кладбища мужчине назначили 340 часов обязательных работ, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Теперь дебошир будет заниматься общественно полезным делом. Возможно, тогда он поймет, что разорять надгробия нельзя.
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