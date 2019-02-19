«Был пьян и глуп». Силовики задержали лжеминера из Екатеринбурга
19:04, 19 Февраль 2019
Накануне неизвестный обзвонил ряд магазинов и сообщил о бомбах.
Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, который вчера предположительно «заминировал» помещения торговой сети «Эльдорадо». Мужчина признался в содеянном и заявил, что в тот день «был пьян и глуп». Об этом ЕТВ сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Когда за ним пришли, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным оказался ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего, охранник коммерческого предприятия. Десятилетний срок отбывал в исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, освободился в 2016 году.
На лжеминера завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Накануне из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуировали торговые центры «Дирижабль», «Омега» и «Аида». Также звонок лжеминеров поступил в магазины «Декатлон» и «Эльдорадо» на Вайнера, 48. Из-за лжеминирования из магазинов эвакуировали тысячу человек.
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