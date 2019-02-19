«Был пьян и глуп». Силовики задержали лжеминера из Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину , который вчера предположительно « заминировал» помещения торговой сети « Эльдорадо». Мужчина признался в содеянном и заявил , что в тот день « был пьян и глуп». Об этом ЕТВ сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.