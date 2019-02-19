Адвокат блогера Соколовского обжаловал приговор

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, в феврале 2018 года , Верховный суд Год назадв феврале 2018 годаВерховный суд отказал Руслану Соколовскому в пересмотре приговора.

Приговор может быть пересмотрен на том основаниичто президент РФ Владимир Путин смягчил наказание по 282 статье об экстремизмепо которой и был осужден Соколовский), из-за чего за первое нарушение этого закона не может стать поводом для возбуждения уголовного дела.