Адвокат блогера Соколовского обжаловал приговор
08:19, 19 Февраль 2019
Ходатайство Алексея Бушмакова рассмотрит Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.
Руслан Соколовский, которого Свердловский облсуд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за резонансную ловлю покемонов в Храме-на-Крови, будет добиваться смягчения этого решения. Правда, уже в Санкт-Петербурге, где блогер сейчас проживает.
О том, что ходатайство о пересмотре приговора принял Куйбышевский суд северной столицы, сообщил адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.
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Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство адвоката Бушмакова А.В. о приведении приговора в соответствие в действующим законодательством в порядке ст. 10 УК РФ в отношении осужденного Соколовского Р.Г.
Номер материала 4/17-19/2019.
Номер материала 4/17-19/2019.
Приговор может быть пересмотрен на том основании, что президент РФ Владимир Путин смягчил наказание по 282 статье об экстремизме (по которой и был осужден Соколовский), из-за чего за первое нарушение этого закона не может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Год назад, в феврале 2018 года, Верховный суд отказал Руслану Соколовскому в пересмотре приговора.
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