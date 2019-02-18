Жительница Екатеринбурга начала судиться с газовиками и умерла

В 2016 году жительница Екатеринбурга решила провести газ в свой дом на улице Свободы и заключила договор с компанией «Екатеринбурггаз». Газовики должны были закончить работы до 18 апреля 2018 года. Женщина подготовила оборудование и заплатила 52,8 тысячи рублей. После этого к ней пришли газовики и предложили заключить дополнителььное соглашение, по которому срок подключения увеличивался до трех лет. Она его подписала, но решила, что это противоречит правилам и подала иск в Железнодорожный суд.

Женщина потребовала аннулировать допсоглашение, подключить дом к газу в установленные сроки, компенсировать ей 20 тысяч рублей морального вреда и выплатить 25 тысяч штрафа. Суд частично удовлетворил требования и обязал компанию подключить дом к газу в течение месяца. Также женщина получила компенсацию в семь тысяч рублей. Ответчик не согласился и обратился в Областной суд. К тому моменту женщина умерла, так и не дождавшись газа. Ее наследники дело возобновили, сообщили в пресс-службе областного суда.

Стороны заключили мировое соглашение. «Екатеринбурггаз» обязали подключить дом до 20 февраля 2019 года. От остальных исковых требований наследники отказались.