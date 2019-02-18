Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Жительница Екатеринбурга начала судиться с газовиками и умерла

12:35, 18 Февраль 2019
flame-580342_960_720.jpg
Фото: pixabay
Женщина пыталась ускорить подключение своего дома к газоснабжению. 

В 2016 году жительница Екатеринбурга решила провести газ в свой дом на улице Свободы и заключила договор с компанией «Екатеринбурггаз». Газовики должны были закончить работы до 18 апреля 2018 года. Женщина подготовила оборудование и заплатила 52,8 тысячи рублей. После этого к ней пришли газовики и предложили заключить дополнителььное соглашение, по которому срок подключения увеличивался до трех лет. Она его подписала, но решила, что это противоречит правилам и подала иск в Железнодорожный суд.

Женщина потребовала аннулировать допсоглашение, подключить дом к газу в установленные сроки, компенсировать ей 20 тысяч рублей морального вреда и выплатить 25 тысяч штрафа. Суд частично удовлетворил требования и обязал компанию подключить дом к газу в течение месяца. Также женщина получила компенсацию в семь тысяч рублей. Ответчик не согласился и обратился в Областной суд. К тому моменту женщина умерла, так и не дождавшись газа. Ее наследники дело возобновили, сообщили в пресс-службе областного суда.

Стороны заключили мировое соглашение. «Екатеринбурггаз» обязали подключить дом до 20 февраля 2019 года. От остальных исковых требований наследники отказались.

Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Жительница Екатеринбурга начала судиться с газовиками и умерла»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, суд, газовики, газ, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
21 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
Гости Екатеринбурга
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Екатерина Гордеева. Благотворительность - это надолго
От Александры Аксеновы
«Я в шоке, что мне грозит 3,5 года». Прения по Соколовскому в цитатах
Общество
«Я в шоке, что мне грозит 3,5 года». Прения по Соколовскому в цитатах
ЕТВ публикует выборку самых интересных цитат участников громкого дела блогера-покемонолова, который может вскоре покинуть вольный мир на 3,5 года.