В Свердловской области ухудшилось качество жизни

Свердловская область попала на 13 строчку в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Средний Урал набрал 56,7 балла по итогам 2018 года, пишут РИА Новости. Годом ранее Свердловская область была на две позиции выше и занимала 11 место.

Рейтинг составляли на основе 70 показателей, которые фиксируют состояние разных аспектов жизни. Аналитики использовали данные Росстата, Министерства здравоохранения, Минфина, Центрального банка. Затем они рассчитали рейтинговый балл и расположили регионы от высоких показателей к низким.

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край и Воронежская область остались на тех же местах, которые они занимали по итогам 2017 года. Они расположились с первой по седьмую позиции. Замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва. Они набрали 27, 25 и 16 баллов и оказались на 83-85 местах.